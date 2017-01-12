НАБУ: суд отказал стороне защиты Н.Мартыненко в закрытии производства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты Николая Мартыненко в закрытии уголовного производства в отношении получения неправомерной выгоды при закупках, осуществленных ГП "НАЭК "Энергоатом". Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
"11 января Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты Николая Мартыненко в закрытии указанного производства. Зато обязал Бюро лишь рассмотреть ходатайство представителя Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах этого рассмотрения", - говорится в сообщении.
"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают расследование фактов получения взяток (неправомерной выгоды) при закупках, осуществленных ГП "НАЭК "Энергоатом". Заявления об обязательствах Бюро закрыть это производство якобы по решению суда не соответствуют действительности", - сообщили в ведомстве.
Напомним, что уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП "НАЭК "Энергоатом" Бюро зарегистрировало в декабре 2015 года. В ходе расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудование у чешского акционерного общества "Škoda JS".