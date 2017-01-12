НАБУ: суд відмовив стороні захисту М.Мартиненка у закритті провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Солом’янський районний суд Києва відмовив стороні захисту Миколи Мартиненка у закритті кримінального провадження щодо отримання неправомірної вигоди при закупівлях, здійснених ДП “НАЕК “Енергоатом”. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
“11 січня Солом’янський районний суд Києва відмовив стороні захисту Миколи Мартиненка у закритті зазначеного провадження. Натомість зобов’язав Бюро лише розглянути клопотання представника Мартиненка та у встановлені законом строки поінформувати про результати цього розгляду”, — йдеться в повідомленні.
“Детективи Національного антикорупційного бюро України продовжують розслідування фактів одержання хабарів (неправомірної вигоди) при закупівлях, здійснених ДП “НАЕК „Енергоатом“. Заяви про зобов’язання Бюро закрити це провадження буцімто за рішенням суду не відповідають дійсності”, — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, що кримінальне провадження за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлях ДП “НАЕК “Енергоатом” Бюро зареєструвало у грудні 2015 року. Під час розслідування детективи Бюро встановили факти заподіяння шкоди інтересам ДП “НАЕК “Енергоатом” у розмірі понад 6,4 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства “Škoda JS”.