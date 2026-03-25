Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.2м/с
35%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Владимир Зеленский
Даниил Гетманцев
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Львов
Одесса
Соединённые Штаты
Польша
Реклама
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 12146 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 51436 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 30521 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 60512 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 60888 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Facebook
YouTube
Шахед-136

НАБУ снова саботирует аудит: боится провала и хочет быть неподконтрольным - юрист Шрам

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Юрист Олег Шрам заявил о попытках НАБУ сорвать проверку из-за риска кадровых решений. Предыдущий аудит выявил невыполнение рекомендаций и низкую оценку.

НАБУ снова саботирует аудит: боится провала и хочет быть неподконтрольным - юрист Шрам

Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со связанными антикоррупционными активистами фактически саботируют проведение предусмотренного законом аудита, пытаясь уйти от оценки собственной деятельности. Об этом заявил юрист Олег Шрам, комментируя реакцию на инициативу правительства по поводу очередной проверки Бюро, передает УНН.

По его словам, информационная кампания о якобы "давлении" на НАБУ является попыткой сорвать или максимально отсрочить аудит, который Кабинет Министров обязан проводить в соответствии с законом.

"Мы видим классический саботаж: сначала через лояльные медиа и общественные организации, а затем и непосредственно со стороны самого НАБУ запускаются провокационные и манипулятивные заявления о "давлении". Хотя правительство просто выполняет прямую норму закона о ежегодном аудите. Но вместо открытости – попытки сорвать процесс или хотя бы максимально его затянуть, чтобы выиграть время и создать иллюзию деятельности", – заявил Шрам.

Юрист подчеркнул, что причины такой реакции кроются в результатах предварительной проверки, выявивших низкую эффективность Бюро.

"Последний аудит, охватывавший период с марта 2023 по ноябрь 2024 года, фактически зафиксировал провал. Несмотря на все попытки смягчить формулировку, оценка составила всего 1,4 из 3 – это двойка с минусом. И даже после этого НАБУ получило 26 рекомендаций, большинство из которых были достаточно формальными. Но по состоянию на сегодняшний день они не выполнены. Более того, ситуация только усугубилась", – подчеркнул он.

Отдельно Шрам отметил, что саботаж аудита является попыткой руководства НАБУ избежать любого контроля.

"То есть это банальная попытка НАБУ, точнее его руководителя и его команды, избежать ответственности за результаты своей "эффективной" деятельности. Уровень их наглости реально зашкаливает. Потому что бесконтрольные, безответственные, безнаказанные", – заявил юрист.

По мнению Шрама, именно риск повторной негативной оценки объясняет нынешнюю реакцию Бюро и антикоррупционной среды.

"Причина истерики очевидна: новый аудит может окончательно зафиксировать полную неэффективность НАБУ и стать основанием для кадровых решений. Поэтому мы видим банальную попытку избежать ответственности за результаты своей эффективной деятельности. При этом уровень цинизма зашкаливает – аудит проводят аудиторы, определенные международными партнерами, но это даже не останавливает их от попыток заблокировать проверку", – резюмировал он.

Он добавил, что проведение аудита является обязательной нормой закона и никакие публичные кампании не могут отменить это требование.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года Кабмин назначил Комиссию по иностранным специалистам для проведения внешней независимой оценки НАБУ. Только 18 ноября эта комиссия собралась – впервые за более чем 9 лет существования Бюро. Комиссия решила ограничиться периодом от назначения текущего директора Бюро (с 6 марта 2023 г.) до 18 ноября 2024 г.

Даже аудит за короткое время выявил многочисленные недостатки и нарушения. Тогда было предложено: НАБУ должно быть распущено, поскольку реформировать его невозможно.

Лилия Подоляк

Политика
Кабинет Министров Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины