НАБУ знову саботує аудит: боїться провалу та хоче бути непідконтрольним - юрист Шрам

Національне антикорупційне бюро України разом із пов’язаними антикорупційними активістами фактично саботують проведення передбаченого законом аудиту, намагаючись уникнути оцінки власної діяльності. Про це заявив юрист Олег Шрам, коментуючи реакцію на ініціативу уряду щодо чергової перевірки Бюро, передає УНН.

За його словами, інформаційна кампанія про нібито "тиск" на НАБУ є спробою зірвати або максимально відтермінувати аудит, який Кабінет Міністрів зобов’язаний проводити відповідно до закону.

"Ми бачимо класичний саботаж: спочатку через лояльні медіа та громадські організації, а потім і безпосередньо з боку самого НАБУ запускаються провокативні та маніпулятивні заяви про "тиск". Хоча уряд просто виконує пряму норму закону про щорічний аудит. Але замість відкритості – спроби зірвати процес або хоча б максимально його затягнути, щоб виграти час і створити ілюзію діяльності", – заявив Шрам.

Юрист наголосив, що причини такої реакції криються у результатах попередньої перевірки, які виявили низьку ефективність Бюро.

"Останній аудит, який охоплював період з березня 2023 року по листопад 2024 року, фактично зафіксував провал. Попри всі спроби пом’якшити формулювання, оцінка склала лише 1,4 із 3 – це "двійка з мінусом". І навіть після цього НАБУ отримало 26 рекомендацій, більшість із яких були доволі формальними. Але станом на сьогодні вони не виконані. Більше того, ситуація лише погіршилася", – підкреслив він.

Окремо Шрам зазначив, що саботаж аудиту є також спробою керівництва НАБУ уникнути будь-якого контролю.

"Тобто маємо банальну спробу НАБУ, точніше його керівника та його команди, уникнути відповідальності за результати своєї "ефективної" діяльності. Рівень їх знахабнілості реально зашкалює. Бо безконтрольні, безвідповідальні, безкарні", – заявив юрист.

На думку Шрама, саме ризик повторної негативної оцінки пояснює нинішню реакцію Бюро та антикорупційного середовища.

"Причина істерики очевидна: новий аудит може остаточно зафіксувати повну неефективність НАБУ і стати підставою для кадрових рішень. Тому ми бачимо банальну спробу уникнути відповідальності за результати своєї "ефективної" діяльності. При цьому рівень цинізму зашкалює – аудит проводять аудитори, визначені міжнародними партнерами, але навіть це не зупиняє їх від спроб заблокувати перевірку", – резюмував він.

Він додав, що проведення аудиту є обов’язковою нормою закону, і жодні публічні кампанії не можуть скасувати цю вимогу.

Як повідомлялось, у вересні 2024 року Кабмін призначив Комісію з іноземних фахівців для проведення зовнішньої незалежної оцінки НАБУ. Лише 18 листопада ця комісія зібралась – вперше за понад 9 років існування Бюро. Комісія вирішила обмежитись лише періодом від призначення поточного директора Бюро (з 6 березня 2023 р.) до 18 листопада 2024 р.

Навіть аудит за короткий період виявив численні недоліки та порушення. Тоді було запропоновано: НАБУ має бути розпущене, оскільки реформувати його неможливо.