НАБУ проводит обыски в Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.
"Детективы НАБУ осуществляют обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний. Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 млн грн", - говорится в сообщении.
Также, предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.). Расследование указанных фактов осуществляется с декабря 2017 года.
Обыски проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП, добавили в Бюро.
Напомним, детективы НАБУ пришли с обысками по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области.