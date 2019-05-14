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7 марта, 13:58 • 100883 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 138082 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ проводит обыски в Нацгвардии

НАБУ проводит обыски в Нацгвардии

Киев  •  УНН

 • 7263 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ осуществляют обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии Украины, а также в ряде частных компаний. Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, утратило активы на 81,64 млн грн", - говорится в сообщении.

Также, предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.). Расследование указанных фактов осуществляется с декабря 2017 года.

Обыски проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП, добавили в Бюро.

Напомним, детективы НАБУ пришли с обысками по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области.

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