НАБУ проводить обшуки у Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро проводить обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії України, а також у низці приватних компаній у ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook.
"Детективи НАБУ здійснюють обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії України, а також у низці приватних компаній. Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої Головне управління Нацгвардії України, за версією слідства, втратило активи на 81,64 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Також, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.). Розслідування зазначених фактів здійснюється із грудня 2017 року.
Обшуки проводяться під процесуальним керівництвом прокурорів САП, додали в Бюро.
Нагадаємо, детективи НАБУ прийшли з обшуками за місцем роботи окремих службових осіб ГУ ДФС у Львівській області.