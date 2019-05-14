НАБУ проводить обшуки у Нацгвардії

КИЇВ. 14 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро проводить обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії України, а також у низці приватних компаній у ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook.