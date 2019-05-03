У ДФС Львівської області проводять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Детективи НАБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом прокурорів ГПУ проводять обшуки за місцем роботи окремих службових осіб ГУДФС у Львівській області, а також у низці компаній. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
"Детективи НАБУ спільно зі слідчими ДБР під процесуальним керівництвом прокурорів ГПУ проводять обшуки за місцем роботи окремих службових осіб ГУДФС у Львівській області, а також у низці компаній. Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, а також незаконного виведення, за винагороду, безготівкових коштів із реального сектору економіки в готівку. Попередня правова кваліфікація — ст.ст. 205 ч.2, 364 ч.2 Кримінального кодексу України", - повідомили у НАБУ.
Як повідомляв УНН, ДБР проводить у НАБУ обшуки через "оборонну" справу.