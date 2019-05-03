В ГФС Львовской области проводят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводят обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУГФС во Львовской области, а также в ряде компаний. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
"Детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводят обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУГФС во Львовской области, а также в ряде компаний. Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств с реального сектора экономики в наличные. Предыдущая правовая квалификация - ст 205 ч.2, 364 ч.2 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в НАБУ.
Как сообщал УНН, ГБР проводит в НАБУ обыски из-за "оборонного" дела .