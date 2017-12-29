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НАБУ просит НАПК восстановить им доступ к реестру е-деклараций

Киев • УНН

 • 13287 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины направило Национальному агентству по предупреждению коррупции письмо с просьбой восстановить доступ к реестру электронных деклараций. Об этом сообщили в Управлении внешних коммуникаций НАБУ в ответе на информационный запрос УНН.

НАБУ просит НАПК восстановить им доступ к реестру е-деклараций

"С целью обеспечения возможности надлежащего и бесперебойного выполнения своих обязанностей ... Национальным бюро 22 декабря отправлено в адрес Национального агентства (НАПК - ред.) письмо с просьбой восстановить доступ к ИТС Реестра", - отметили в Бюро.

В НАБУ сообщили, что для них был закрыт доступ в Реестр с 13 часов 14 декабря.

В частности, по информации Бюро, им 14 декабря утром позвонили представители ГП "Украинские специальные системы" и сообщили, что доступ к Реестру прекращено по требованию НАПК.

"Вместе с тем, о причинах такого прекращения Национальным агентством Национальном бюро не сообщено", - рассказали в ведомстве уточнив, что по состоянию на 29 декабря, никаких официальных документов о причинах лишения прямого доступа к Реестру и срока его действия НАБУ не поступало.

В НАБУ не исключили, что такая ситуация может быть связана с необходимостью доработки системы в части введения разграничения доступа к функционалу ИТС Реестра в соответствии с полномочиями НАБУ, а именно исключения на программном уровне технической возможности изменения статуса документов, просматриваемых в этом реестре.

Как сообщал УНН 14 декабря НАПК закрыло доступ к реестру деклараций для сотрудников НАБУ. Такое решение было принято, по их информации, на период выяснения обстоятельств, указывающих на изменение статуса ежегодной декларации за 2016 в ИТС Реестр одного из субъектов декларирования.

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