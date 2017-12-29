НАБУ просить НАЗК відновити їм доступ до реєстру е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України направило Національному агентству з питань запобігання корупції лист з проханням відновити доступ до реєстру електронних декларацій. Про це повідомили в Управлінні зовнішніх комунікацій НАБУ у відповіді на інформаційний запит УНН.
“З метою забезпечення можливості належного та безперебійного виконання своїх обов’язків ... Національним бюро 22 грудня надіслано на адресу Національного агентства (НАЗК — ред.) листа з проханням відновити доступ до ІТС Реєстру”, — зазначили у Бюро.
У НАБУ повідомили, що їм технічно припинено доступ до Реєстру з 13 години 14 грудня.
Зокрема, за інформацією Бюро, їм 14 грудня вранці подзвонили представники ДП “Українські спеціальні системи” і повідомили, що доступ до Реєстру припинено на вимогу НАЗК.
“Водночас, про причини такого припинення Національним агентством Національному бюро не повідомлено”, — розповіли у відомстві й уточнили, що станом на 29 грудня, жодних офіційних документів щодо причин позбавлення прямого доступу до Реєстру та терміну його дії НАБУ не надходило.
У НАБУ не виключили, що така ситуація може бути пов’язана з необхідністю доопрацювання системи в частині запровадження розмежування доступу до функціоналу ІТС Реєстру відповідно до повноважень НАБУ, а саме виключення на програмному рівні технічної можливості зміни статусу документів, що переглядаються в цьому реєстрі.
Як повідомляв УНН, 14 грудня НАЗК закрило доступ до реєстру декларацій для співробітників НАБУ.
Таке рішення було прийняте , за їхньою інформацією, на період з’ясування обставин, що вказують на зміну статусу щорічної декларації за 2016 рік в ІТС Реєстр одного із суб’єктів декларування.