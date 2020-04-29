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НАБУ о законопроекте, который позволит уволить Сытника: это наступление на правоохранительный орган

Киев  •  УНН

 • 17498 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Национальное бюро расследований раскритиковало законопроект №3133, который предусматривает возможность увольнение Артема Сытника с должности директора НАБУ отметив, что такой закон рассматривается как попытка наступления на независимость правоохранительного органа. Об этом говорится на Facebook-странице ведомства, передает УНН.

"Выписанная в законопроекте норма идет в разрез с ЗУ "О НАБУ", где определено, что директор Национального бюро не может быть уволен, а указ Президента Украины о его назначении не может быть отменен, кроме оснований, указанных в отдельных пунктах закона.

НАБУ привыкло работать под давлением, поскольку подследственными Бюро лицами являются топ-чиновники, в том числе и нардепы. Подобные решения, законопроекты, предложения не впервые встречаются в истории Бюро и выглядят как очередная попытка наступления на независимость правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

Напомним, Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу законопроект №3133, который предусматривает увольнение директора НАБУ с должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией.

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