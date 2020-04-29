НАБУ про законопроект, що дозволить звільнити Ситника: це наступ на правоохоронний орган

"Виписана в законопроекті норма йде в розріз із ЗУ "Про НАБУ", де визначено, що Директора Національного бюро не може бути звільнено, а указ Президента України про його призначення не може бути скасовано, крім підстав, що зазначені в окремих пунктах Закону.

НАБУ звикло працювати під тиском, оскільки підслідними Бюро особами є топ-посадовці, в тому числі й нардепи. Подібні рішення, законопроєкти, пропозиції не вперше трапляються в історії Бюро і виглядають як чергова спроба наступу на незалежність правоохоронного органу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу законопроект №3133, який передбачає звільнення директора НАБУ з посади, якщо на нього протягом останнього року накладалося адмінстягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією.