Комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект, що дозволить звільнити Ситника
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу законопроект №3133, який передбачає звільнення директора НАБУ з посади, якщо на нього протягом останнього року накладалося адмінстягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією. Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
"Рекомендувати ВРУ прийняти законопроект №3133 за основу, а всі інші альтернативні відхилити", - сказав голова комітету Денис Монастирський.
Так, відповідне рішення було підтримане членами комітету. Проектом закону пропонується замінити в окремих статтях законів України термін "корупційне правопорушення", який застосовується до адміністративного стягнення, на термін "правопорушення, пов’язане з корупцією", що відповідатиме положенням Закону України "Про запобігання корупції".
Також законопроектом пропонується доповнити ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" положенням, відповідно до якого особа не може бути призначена на посаду, а призначена особа звільняється з посади:
▪️ якщо має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку,
▪️ на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину.
Крім того, ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України" пропонується доповнити положенням, відповідно до якого однією з підстав звільнення директора Національного бюро є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією.
Нагадаємо, Рівненський апеляційний суд визнав голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у правопорушенні, пов’язаному з корупцією.
Згодом Ситника внесли до реєстру корупціонерів.