Суд визнав Ситника винним за статтею “корупція”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Рівненський апеляційний суд визнав голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у правопорушенні, пов’язаному з корупцією. Про це повідомила у себе в Facebook прессекретар колишнього Генпрокурора України Лариса Сарган, додавши копію тексту постанови суду, передає УНН.
“... на чолі НАБУ — визнаний судом корупціонер! Україна таки має таланти. „Боротися“ з корупцією уміють не всі, але отримувати протоколи за корупцію уміють „антикорупціонери“. Директор НАБУ Ситник програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді”, — написала вона.
У документі, що додається, зазначено, що суд постановив “Ситника Артема Сергійовича визнати винним у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 КУпАП” — стаття про “Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків”.
“Накласти на Ситника Артема Сергійовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 3400 грн. 0 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави”, — йдеться у постанові суду.
Інформацію про рішення суду також оприлюднив у своєму Telegram-каналі нардеп Олександр Дубінський.
Нагадаємо, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня поточного року.
Раніше УНН повідомляв, що Ситник “забув” вказати у своїй декларації дорогий відпочинок в елітному мисливському угідді у Рівненській області.