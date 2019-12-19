Директора НАБУ Ситника внесли до реєстру корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на реєстр.
Підставою внесення Артема Ситника до реєстру корупціонерів стала постанова Рівненського апеляційного суду, який не задовольнив апеляційну скаргу захисту та визнав очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника виним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).
Також, на Ситника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 (двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3400 (три тисячі чотириста) грн. 00 коп. з конфіскацією подарунків в дохід держави.
Нагадаємо, Рівненський апеляційний суд визнав голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника винним у правопорушенні, пов’язаному з корупцією.
Як повідомлялося, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня поточного року.
Раніше УНН повідомляв, що Ситник “забув” вказати у своїй декларації дорогий відпочинок в елітному мисливському угідді у Рівненській області.