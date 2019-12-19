Директора НАБУ Сытника внесли в реестр коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника внесли в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на реестр.
Основанием для внесения Артема Сытника в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виним в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).
Также, на Сытника наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 (три тысячи четыреста) грн. 00 коп. с конфискацией подарков в доход государства.
Напомним, Ровенский апелляционный суд признал председателя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в правонарушении, связанном с коррупцией.
Как сообщалось, дело в отношении незадекларированного элитного отдыха директора Национального антикоррупционного агентства Украины Артема Сытника было направлено в суд 12 июля текущего года.
Ранее УНН сообщал, что Сытник “забыл” указать в своей декларации дорогой отдых в элитном охотничьем угодье в Ровенской области.