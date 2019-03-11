НАБУ сообщил о подозрении Труханову

"11 марта 2019 мэру Одессы сообщено о подозрении в внесении недостоверной информации в электронные декларации 2015 и 2016 годы. Действия должностного лица квалифицированы по ст.366-1 УК", - сообщили в НАБУ.



Следствие установило, что мэр Одессы не внес в декларацию лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Незадекларированное следующее имущество: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32480000 грн, в декларации 2016 года - на 18810000 грн. Размер незадекларированного состояния определено на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебные расследования.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Одесскому городскому главе Геннадию Труханову из-за работника мэрии.



Напомним, 6 марта Национальное антикоррупционное бюро в рамках отмены статьи о незаконном обогащении, закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова.



Напомним, Национальное агентство сегодня лишено возможности устанавливать признаки незаконного обогащения в рамках начатых в этом году 500 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

