НАБУ повідомило про підозру Труханову

"11 березня 2019 року меру Одеси повідомлено про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки. Дії посадовця кваліфіковано за ст.366-1 ККУ", - повідомили у НАБУ.



Слідство встановило, що мер Одеси не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою посадовець пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки. З цією особою підозрюваний перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, одна з яких народилась у 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу.

Незадеклароване таке майно: квартира, два паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, проценти за вкладами у банках. Загалом до декларації 2015 року мер Одеси не вніс статки на загальну суму 32,48 млн грн, до декларації 2016 року — на 18,81 млн грн. Розмір незадекларованих статків визначено на підставі експертиз, проведених в межах досудого розслідування.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали у листопаді 2017 року.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис Одеському міському голові Геннадію Труханову через працівника мерії.



Нагадаємо, 6 березня Національне антикорупційне бюро у рамках скасування статті про незаконне збагачення, закрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова.



Нагадаємо, Національне агентство на сьогодні позбавлене можливості встановлювати ознаки незаконного збагачення в рамках розпочатих цього року 500 повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

