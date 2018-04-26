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НАБУ сообщило о подозрении сотруднику СБУ за взятку в почти 50 тыс. долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении руководителю структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области за получение взятки в сумме 47,5 тыс. долл., передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

НАБУ сообщило о подозрении сотруднику СБУ за взятку в почти 50 тыс. долларов

"25 апреля 2018 года руководителю структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, уличенного накануне на получении неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. США, сообщается о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Также о подозрении сообщено и посреднику в передаче средств. Этому человеку инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следствие располагает доказательствами, отметили в Бюро, свидетельствующие о том, что чиновник СБУ получил деньги за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным образом.

В ведомстве рассказали, что задержание чиновника СБУ произошло в рамках расследования Национальным бюро фактов коррупции в сфере миграционной политики.

Разоблачение этих злоупотреблений, добавили в НАБУ, было объектом спецоперации НАБУ, сорванной в ноябре 2017 года из-за действий Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Но, несмотря на это, детективы продолжили расследование.

Как сообщал УНН, сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.

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