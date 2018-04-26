НАБУ повідомило про підозру співробітнику СБУ за хабар у майже 50 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області за отримання хабара у сумі 47,5 тис. дол., передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.
“25 квітня 2018 року керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління Служби безпеки України в м.Києві та Київській області, викритого напередодні на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 47,5 тис. дол. США, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. Також про підозру повідомлено і посереднику у передачі коштів. Цій особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.
Слідство має докази, зазначили у Бюро, які свідчать про те, що посадовець СБУ отримав кошти за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб.
У відомстві розповіли, що затримання посадовця СБУ відбулося в рамках розслідування Національним бюро фактів корупції в сфері міграційної політики.
Викриття цих зловживань, додали у НАБУ, було об’єктом спецоперації НАБУ, зірваної в листопаді 2017 року через дії Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Але, незважаючи на це, детективи продовжили розслідування.
Як повідомляв УНН, співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.