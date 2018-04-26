НАБУ повідомило про підозру співробітнику СБУ за хабар у майже 50 тис. доларів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17840 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 41929 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 57970 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 61376 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 92834 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71294 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81881 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95356 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87857 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 185637 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.9м/с
79%
Популярнi новини

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 15150 перегляди

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 4016 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 12842 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10942 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 5914 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 57970 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 185637 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 340163 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274619 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384590 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 10978 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12347 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 61376 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20209 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25335 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

НАБУ повідомило про підозру співробітнику СБУ за хабар у майже 50 тис. доларів

Київ • УНН

 • 9721 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області за отримання хабара у сумі 47,5 тис. дол., передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

НАБУ повідомило про підозру співробітнику СБУ за хабар у майже 50 тис. доларів

“25 квітня 2018 року керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління Служби безпеки України в м.Києві та Київській області, викритого напередодні на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 47,5 тис. дол. США, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. Також про підозру повідомлено і посереднику у передачі коштів. Цій особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.

Слідство має докази, зазначили у Бюро, які свідчать про те, що посадовець СБУ отримав кошти за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб.

У відомстві розповіли, що затримання посадовця СБУ відбулося в рамках розслідування Національним бюро фактів корупції в сфері міграційної політики.

Викриття цих зловживань, додали у НАБУ, було об’єктом спецоперації НАБУ, зірваної в листопаді 2017 року через дії Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Але, незважаючи на це, детективи продовжили розслідування.

Як повідомляв УНН, співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,941.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.67