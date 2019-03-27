НАБУ обыскало порт Бердянска

"Во вторник 26 марта сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины было осуществлено обыски в Администрации морского порта Бердянск. Их целью стала проверка информации, о возможных нарушениях условий договора на поставку автокрана соответствии с техническими характеристиками, которые указаны в тендерной документации в электронной системе закупок Prozorro", - говорится в сообщении.

Также, в ГП "БМТП" сообщает, что на 26 марта 2019 года Бердянский филиал ГП "АМПУ" не подписывала с поставщиком, который был определен на открытом тендере, документов о принятии работ. Поэтому его обязанности по договору не могут считаться выполненными. Автокран фактически находится на территории предприятия, но еще не введен в эксплуатацию. Администрация порта как заказчик ждет от поставщика полного пакета документов. Также предприятием ведется претензионная работа по поводу нарушения поставщиком сроков поставки техники.



"Мы очень тщательно относимся к приобретению филиалом новой техники или оборудования, ведь обновления технической базы Администрации морского порта Бердянск - является очень важной составляющей нашей деятельности. Сейчас мы выполнили все законные требования следователей и предоставили им всю необходимую информацию. Мы открыты в своей деятельности и готовы сотрудничать с правоохранительными органами, в частности НАБУ", - отметил начальник Администрации морского порта Бердянск Александр Барчан.



Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сомневаются в объективности внутренней проверки в Национальном антикоррупционном бюро относительно сокрытия "оборонной дела".