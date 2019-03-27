НАБУ обшукало порт Бердянська

"У вівторок 26 березня співробітниками Національного антикорупційного бюро України було здійснено обшуки в Адміністрації морського порту Бердянськ. Їх метою стала перевірка інформації, щодо можливих порушень умов договору на постачання автокрану відповідно до технічних характеристик, які зазначені тендерній документації в електронній системі закупівель Prozorro", - йдеться в повідомленні.

Також, в ДП "БМТП" повідомляє, що станом на 26 березня 2019 Бердянська філія ДП "АМПУ" не підписувала із постачальником, який був визначений на відкритому тендері, документів про прийняття робіт. Тому його обов’язки за договором не можуть вважатися виконаними. Автокран фактично перебуває на території підприємства, але ще не введений в експлуатацію. Адміністрація порту як замовник чекає від постачальника повного пакету документів. Також підприємством ведеться претензійна робота з приводу порушення постачальником строків поставки техніки.



"Ми дуже ретельно ставимось до придбання філією нової техніки чи обладнання, адже оновлення технічної бази Адміністрації морського порту Бердянськ – є дуже важливою складовою нашої діяльності. Наразі ми виконали всі законні вимоги слідчих та надали їм всю необхідну інформацію. Ми відкриті в своїй діяльності та готові співпрацювати з правоохоронними органами, зокрема НАБУ", – зазначив начальник Адміністрації морського порту Бердянськ Олександр Барчан.



Нагадаємо, У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сумніваються в об’єктивності внутрішньої перевірки в Національному антикорупційному бюро щодо приховування "оборонної справи“.