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НАБУ и САП сообщили о подозрении судьи ВАСУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении судьи ВАСУ

Киев  •  УНН

 • 19028 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одному из судей Высшего административного суда Украины о подозрении относительно декларирования недостоверной информации, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

По информации САП, судье ВАСУ сообщено о подозрении в совершении преступления по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (“Декларирование недостоверной информации”). В прокуратуре отметили, что подозрение согласовал заместитель Генерального прокурора Украины — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий.

По версии следствия, отметили в ведомстве, судья ВАСУ внес заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-деклараций 2015 и 2016 годы.

“Речь идет об объектах недвижимости (2 квартиры в центре Киева), владельцами которых являются члены семьи подозреваемого и которые, согласно п.2 ч.1 ст.46 Закона Украины ”О предотвращении коррупции“, должны быть отражены служителем Фемиды в его ежегодных декларациях”, - уточнили в прокуратуре.

Детективы НАБУ считают, отмечается в сообщении, что судья поступил так умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у него и членов его семьи недвижимого имущества, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебное жилье в Киеве.

В САП добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНН, досудебное расследование в уголовном производстве в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова продлено до 11 февраля 2018 года.

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