НАБУ і САП повідомили про підозру судді ВАСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили одному з суддів Вищого адміністративного суду України про підозру щодо декларування недостовірної інформації, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.
За інформацією САП, судді ВАСУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст.366-1 Кримінального кодексу України (“Декларування недостовірної інформації”). У прокуратурі зауважили, що підозру погодив заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький.
За версією слідства, зауважили у відомстві, суддя ВАСУ вніс завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 та 2016 роки.
“Йдеться про об’єкти нерухомості (2 квартири у центрі Києва), власниками яких є члени родини підозрюваного і які, відповідно до п.2 ч.1 ст.46 Закону України „Про запобігання корупції“, мали бути відображені служителем Феміди в його щорічних деклараціях”, — уточнили у прокуратурі.
Детективи НАБУ вважають, зазначається у повідомленні, що суддя вдався до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у нього та членів його сім’ї нерухомого майна, а також задля реалізації можливості отримати в судовому порядку службового житла у Києві.
У САП додали, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова продовжено до 11 лютого 2018 року.