Слідство у справі Розенблата і Полякова продовжили до 11 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова продовжено до 11 лютого 2018 року. Про це УНН повідомили у САП.
“Строк досудового розслідування продовжено до 11 лютого 2018 року”, — розповіли у САП.
У відомстві уточнили, що строк досудового слідства у кримінальному провадженні, де фігурують Розенблат та Поляков, спливав 19 грудня 2017 року.
19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.
За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.