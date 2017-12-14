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Слідство у справі Розенблата і Полякова продовжили до 11 лютого

Слідство у справі Розенблата і Полякова продовжили до 11 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова продовжено до 11 лютого 2018 року. Про це УНН повідомили у САП.

“Строк досудового розслідування продовжено до 11 лютого 2018 року”, — розповіли у САП.

У відомстві уточнили, що строк досудового слідства у кримінальному провадженні, де фігурують Розенблат та Поляков, спливав 19 грудня 2017 року.

19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.

За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.

Українські Національні Новини

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