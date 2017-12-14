Следствие по делу Розенблатта и Полякова продлили до 11 февраля

"Срок предварительного расследования продлен до 11 февраля 2018", - рассказали в САП.

В ведомстве уточнили, что срок досудебного следствия в уголовном производстве, где фигурируют Розенблат и Поляков, заканчивалось 19 декабря 2017.

19 июня детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.