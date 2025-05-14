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НАБУ – это институциональная ошибка: международный аудит раскрыл игнорирование дел оборонного сектора и раздутый штат – эксперт

Киев • УНН

 • 1172 просмотра

Международная комиссия завершила аудит НАБУ, выявив недостатки. Эксперт Олег Постернак считает, что Бюро должно быть распущено, поскольку реформировать его невозможно из-за многочисленных проблем.

НАБУ – это институциональная ошибка: международный аудит раскрыл игнорирование дел оборонного сектора и раздутый штат – эксперт

Международная комиссия наконец-то завершила аудит работы НАБУ, выявив многочисленные недостатки и нарушения. Бюро должно быть распущено, поскольку реформировать его невозможно – политический эксперт Олег Постернак прокомментировал обнародованный отчет по результатам внешней независимой оценки НАБУ, передает УНН.

"После диагноза, озвученного даже лояльными международниками и подкрепленного украинскими медиа, невозможно продолжать делать вид, что НАБУ нуждается только в "реформах". НАБУ – это институциональная ошибка, которую невозможно исправить никакими косметическими реформами. Бюро должно быть распущено, а не реформировано", – написал Постернак.

Эксперт изложил выводы комиссии, в которых указывается на существенные проблемы у НАБУ. В частности, он написал, что в Бюро хронически сливают информацию, но не проведено ни одного результативного уголовного расследования по последствиям этого. Кроме того, штат НАБУ постоянно растет, но, несмотря на это, детективы и руководство постоянно жалуются на нехватку рук на "большие" расследования. И, самое главное, в 2023 году Бюро выдвинуло одно подозрение в сфере обороны, а в 2024 – ни одного.

"По публичным данным, в 2024 году из государственного бюджета израсходовано на содержание НАБУ 1,9 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров аж 823 млн. грн. То есть израсходовано в 2,2 раза больше, чем возвращено государству! Украина воюет, миллионы украинцев вовлечены в оборону, а у Бюро не хватает ресурсов или, скорее, желания, чтобы заниматься действительно важными делами. Однако штат расширять и получать зарплаты более ста тысяч – никто не забывает!" – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что к отчету международных экспертов нужно добавить скандалы, которые сотрясали НАБУ в последние месяцы: ловлю представителя Бюро на изготовлении и сбыте наркотиков, приобретение детективом Михаилом Романюком вип автомобилей и элитной недвижимости на родственников, сокрытие детективами миллионов в криптовалютте, принуждение свидетелей к интимным отношениям и побег детектива Аршавина – носителя гостайны, в Румынию.

"После 10 лет существования и сотен миллионов евро международной помощи Украина наконец получила первый внешний аудит НАБУ. Можно только представить, каким был бы результат, если бы у комиссии были настоящие "зубы" и отсутствовало желание сглаживать постоянные провалы Бюро", – резюмировал эксперт.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года Кабмин назначил Комиссию из иностранных экспертов для проведения внешней независимой оценки НАБУ. Только 18 ноября эта комиссия собралась – впервые за более чем 9 лет существования Бюро. Комиссия решила ограничиться периодом от назначения текущего директора Бюро (с 6 марта 2023 г.) до 18 ноября 2024 г. В связи с этим украинские юристы требовали провести независимую оценку работы НАБУ за весь период его существования. Но этого так и не было сделано.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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