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НАБУ – це інституційна помилка: міжнародний аудит викрив ігнорування справ оборонного сектору та роздутий штат – експерт

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Міжнародна комісія завершила аудит НАБУ, виявивши недоліки. Експерт Олег Постернак вважає, що Бюро має бути розпущене, оскільки реформувати його неможливо через численні проблеми.

НАБУ – це інституційна помилка: міжнародний аудит викрив ігнорування справ оборонного сектору та роздутий штат – експерт

Міжнародна комісія нарешті завершила аудит роботи НАБУ, виявивши численні недоліки та порушення. Бюро має бути розпущене, оскільки реформувати його неможливо, – політичний експерт Олег Постернак прокоментував оприлюднений звіт за результатами зовнішньої незалежної оцінки НАБУ, передає УНН.

"Після діагнозу, озвученого навіть лояльними міжнародниками та підкріпленого українськими медіа, неможливо далі робити вигляд, що НАБУ потребує лише "реформ". НАБУ – це інституційна помилка, яку неможливо виправити жодними косметичними реформами. Бюро має бути розпущене, а не реформоване", – написав Постернак.

Експерт навів висновки комісії, в яких вказується на істотні проблеми у НАБУ. Зокрема він зазначив, що в Бюро хронічно зливають інформацію, але не проведено жодного результативного кримінального розслідування за наслідками цього. Окрім того, штат НАБУ постійно зростає, але незважаючи на це детективи та керівництво постійно скаржаться на нестачу рук на "великі" розслідування. І, найголовніше, у 2023 році Бюро висунуло одну підозру у сфері оборони, а у 2024 – жодної.

"За публічними даними, у 2024 році з державного бюджету витрачено на утримання НАБУ 1,9 млрд грн, тоді як діяльність Бюро призвела до повернення від корупціонерів аж… 823 млн. грн. Тобто витрачено у 2,2 рази більше, ніж повернуто державі! Україна воює, мільйони українців залучені до оборони, а у Бюро не вистачає чи то ресурсів, чи то, радше, бажання, щоб займатися справді важливими справами. Проте штат розширювати та отримувати зарплати більш ніж сто тисяч – ніхто не забуває!" – наголосив він.

Експерт зазначив, що до звіту міжнародних експертів потрібно додати скандали, які струсонули НАБУ протягом останніх місяців: ловлю представника Бюро на виготовлені і збуті наркотиків, придбання детективом Михайлом Романюком віп автівок і елітної нерухомості на родичі, приховування детективами мільйонів у криптовалюті, примушування свідків до інтимних відносин та втечу детектива Аршавіна – носія держтаємниці, до Румунії.

"Після 10 років існування і сотень мільйонів євро міжнародної допомоги, Україна нарешті отримала перший зовнішній аудит НАБУ. Можна лише уявити, яким би був результат, якби у комісії були справжні "зуби" та відсутнє бажання згладжувати постійні провали Бюро", – підсумував експерт.

Як повідомлялось, у вересні 2024 року Кабмін призначив Комісію з іноземних фахівців для проведення зовнішньої незалежної оцінки НАБУ. Лише 18 листопада ця комісія зібралась – вперше за понад 9 років існування Бюро. Комісія вирішила обмежитись лише періодом від призначення поточного директора Бюро (з 6 березня 2023 р.) до 18 листопада 2024 р. У звʼязку з цим українські юристи вимагали провести незалежну оцінку роботи НАБУ за весь період його існування. Але цього так і не було зроблено.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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