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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 47718 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 70487 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 101023 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 118716 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 96518 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100622 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103474 просмотра

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Вступил в силу закон Украины "О разведке"

Вступил в силу закон Украины "О разведке"

Киев  •  УНН

 • 17560 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Закон Украины "О разведке" № 912-IX сегодня вступил в силу, поскольку вчера, 23 октября, он был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины", сообщает УНН.

Сегодня, 24 октября, Закон Украины "О разведке" № 912-IX вступил в силу. Он был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 23 октября, и вступил в силу со следующего после публикации дня. Часть норм закона начнет действовать с 1 января 2021 года.

Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно Закону, разведывательными органами Украины является Служба внешней разведки, разведывательные органы Министерства обороны и органа исполнительной власти по охране государственной границы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке".

Как сообщалось ранее в УНН, 17 сентября Рада приняла в повторном втором чтении и в целом проект закона о разведке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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