Вступил в силу закон Украины "О разведке"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Закон Украины "О разведке" № 912-IX сегодня вступил в силу, поскольку вчера, 23 октября, он был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины", сообщает УНН.
Сегодня, 24 октября, Закон Украины "О разведке" № 912-IX вступил в силу. Он был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 23 октября, и вступил в силу со следующего после публикации дня. Часть норм закона начнет действовать с 1 января 2021 года.
Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.
Согласно Закону, разведывательными органами Украины является Служба внешней разведки, разведывательные органы Министерства обороны и органа исполнительной власти по охране государственной границы.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке".
Как сообщалось ранее в УНН, 17 сентября Рада приняла в повторном втором чтении и в целом проект закона о разведке.