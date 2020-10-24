Набрав чинності закон України "Про розвідку"

Сьогодні, 24 жовтня, Закон України "Про розвідку" № 912-IX набрав чинності. Він був опублікований у газеті Верховної Ради "Голос України" від 23 жовтня, і набрав чинності з наступного після ​публікації дня. Частина норм закону почне діяти з 1 січня 2021 року.

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.

Згідно із Законом, розвідувальними органами України є Служба зовнішньої розвідки, розвідувальні органи Міністерства оборони і органу виконавчої влади з охорони державного кордону.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про розвідку".

Як повідомлялося раніше в УНН, 17 вересня Рада ухвалила у повторному другому читанні та в цілому проект закону про розвідку.