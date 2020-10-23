Опубліковано Закон "Про розвідку"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Закон України “Про розвідку” № 912-IX, опубліковано у газеті Верховної Ради “Голос України” від 23 жовтня, передає УНН.
Зазначається, що Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.
Згідно із Законом, розвідувальними органами України є Служба зовнішньої розвідки, розвідувальні органи Міністерства оборони і органу виконавчої влади з охорони державного кордону.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про розвідку”, який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року.
Як повідомлялося раніше в УНН, 17 вересня Рада ухвалила у повторному другому читанні та в цілому проект закону про розвідку.