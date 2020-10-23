Опубликовано Закон "О разведке"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Закон Украины “О разведке” № 912-IX, опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины” от 23 октября, передает УНН.
Отмечается, что Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.
Согласно Закону, разведывательными органами Украины является Служба внешней разведки, разведывательные органы Министерства обороны и органа исполнительной власти по охране государственной границы.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О разведке”, который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года.
Как сообщалось ранее в УНН, 17 сентября Совет принял в повторном втором чтении и в целом проект закона о разведке.