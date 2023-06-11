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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"Гораздо проще остаться в серой зоне между добром и злом": Зеленский и Трюдо обратились к журналистам мировых СМИ

Киев • УНН

 • 390973 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо записали совместное обращение к кандским и мировым СМИ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского Президента.

"Гораздо проще остаться в серой зоне между добром и злом": Зеленский и Трюдо обратились к журналистам мировых СМИ

Владимир Зеленский совместно с Джастином Трюдо обратился к канадским журналистам в рамках Press Gallery Dinner, который проводится в Оттаве Галереей канадской парламентской прессы. В эту организацию входят известные канадские и мировые СМИ, в частности: Politico, CNN, Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg News, CBC News.

Цитата

«Так бывает – и с журналистами особенно часто, – когда жизнь ставит перед человеком выбор: стать ли героем? Бывает, что гораздо проще обойти такой выбор и остаться где-то в серой зоне между добром и злом – в зоне псевдонейтральности. Но каждый, кто его не обходит и противостоит злу, кто называет вещи своими именами и распространяет правду, – может стать героем не только на один день. Мы живем в такое время, когда наша свобода зависит от нас всех, – когда мир должен вовремя знать полную правду о каждом преступлении против свободы в одной части мира, чтобы свобода сохранилась повсеместно. Зло сейчас претендует не только на ту или иную страну, а на ценности. Наши с вами ценности. На то, чтобы их разрушить. И я благодарю вас – и всю Канаду – за то, что вы не шутите со злом. Спасибо за поддержку нашей борьбы за свободу!», - заявил Владимир Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто стоит на стороне Украины. Джастин Трюдо поблагодарил всех, кто «проливает свет на жестокую войну путина».

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