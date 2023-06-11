«Набагато простіше залишитись у сірій зоні між добром і злом»: Зеленський та Трюдо звернулися до журналістів світових ЗМІ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 8442 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 18213 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 50412 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 42714 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 47588 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115042 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180887 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 199041 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144164 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137854 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 45345 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 33690 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 15160 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 13086 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 30994 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 8452 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31077 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 50420 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 199044 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 251030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 3162 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3624 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20220 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25063 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41035 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

«Набагато простіше залишитись у сірій зоні між добром і злом»: Зеленський та Трюдо звернулися до журналістів світових ЗМІ

Київ • УНН

 • 390973 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністра Джастін Трюдо записали спільне звернення до кандських та світових ЗМІ, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу українського Президента.

«Набагато простіше залишитись у сірій зоні між добром і злом»: Зеленський та Трюдо звернулися до журналістів світових ЗМІ

Володимир Зеленський спільно з Джастіном Трюдо звернувся до канадських журналістів у межах Press Gallery Dinner, який проводиться в Оттаві Галереєю канадської парламентської преси. До цієї організації входять відомі канадські та світові ЗМІ, зокрема: Politico, CNN, Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg News, CBC News.

Цитата

«Так буває – і з журналістами особливо часто, – коли життя ставить перед людиною вибір: чи стати героєм? Буває, що набагато простіше оминути такий вибір і залишитися десь у сірій зоні між добром і злом – в зоні псевдонейтральності. Але кожен, хто його не оминає і протистоїть злу, хто називає речі своїми іменами і поширює правду, – може стати героєм не лише на один день. Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх – коли світ має вчасно знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглась повсюдно. Зло зараз претендує не лише на ту чи іншу країну, а на цінності. Наші з вами цінності. На те, щоб їх зруйнувати. І я дякую вам – і всій Канаді – за те, що ви не жартуєте зі злом. Дякую за підтримку нашої боротьби за свободу!», - заявив Володимир Зеленський

Володимир Зеленський подякував усім, хто стоїть на стороні України. Джастін Трюдо подякував усім, хто «проливає світло на жорстоку війну путіна».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96