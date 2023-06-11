«Набагато простіше залишитись у сірій зоні між добром і злом»: Зеленський та Трюдо звернулися до журналістів світових ЗМІ

Володимир Зеленський спільно з Джастіном Трюдо звернувся до канадських журналістів у межах Press Gallery Dinner, який проводиться в Оттаві Галереєю канадської парламентської преси. До цієї організації входять відомі канадські та світові ЗМІ, зокрема: Politico, CNN, Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg News, CBC News.

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«Так буває – і з журналістами особливо часто, – коли життя ставить перед людиною вибір: чи стати героєм? Буває, що набагато простіше оминути такий вибір і залишитися десь у сірій зоні між добром і злом – в зоні псевдонейтральності. Але кожен, хто його не оминає і протистоїть злу, хто називає речі своїми іменами і поширює правду, – може стати героєм не лише на один день. Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх – коли світ має вчасно знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглась повсюдно. Зло зараз претендує не лише на ту чи іншу країну, а на цінності. Наші з вами цінності. На те, щоб їх зруйнувати. І я дякую вам – і всій Канаді – за те, що ви не жартуєте зі злом. Дякую за підтримку нашої боротьби за свободу!», - заявив Володимир Зеленський

Володимир Зеленський подякував усім, хто стоїть на стороні України. Джастін Трюдо подякував усім, хто «проливає світло на жорстоку війну путіна».