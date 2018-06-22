На остановке в Николаеве мужчина пытался продать минометную мину

"Днем 22 июня на телефонную спецлинию "102" поступило сообщение от гражданина о том, что несколько минут назад на остановке общественного транспорта по ул. 6-й Слободской неизвестный мужчина предлагал ему приобрести у него боеприпас. А когда он отказался, незнакомец сел в маршрутное такси и двинулся в сторону Заводского района", - говорится в сообщении.

Заявитель также предоставил описание внешности незнакомца и указал государственный номер автомобиля, на котором тот уехал.

"Уже через несколько минут указанное заявителем транспортное средство, на котором передвигалось лицо, на которое указал заявитель, было остановлен нарядом патрульной полиции в районе Центрального рынка. По просьбе патрульных гражданин вышел из салона "маршрутки" и продемонстрировал содержимое своей сумки, в которой действительно находился предмет, похожий на минометную мину", - отметили в ГУНП.

На место инцидента прибыли специалисты взрывотехнического отдела и следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области. Осмотрев предмет, имеющийся у гражданина, взрывотехники сделали предварительный вывод, что это корпус от минометной мины 82 мм, в котором отсутствуют взрывчатые вещества.

Сейчас с мужчиной работают правоохранители. Происшествию предоставляется правовая квалификация.

Напомним, в Одесской области мужчина переделывал пистолеты травматического действия в огнестрельное оружие, через своих знакомых искал покупателей и продавал ее.