На зупинці у Миколаєві чоловік намагався продати мінометну міну

"Вдень 22 червня на телефонну спецлінію "102" надійшло повідомлення від громадянина про те, що декілька хвилин тому на зупинці громадського транспорту по вул. 6-й Слобідській невідомий чоловік пропонував йому придбати у нього боєприпас. А коли він відмовився, незнайомець сів у маршрутне таксі та рушив у бік Заводського району", – йдеться в повідомленні.

Заявник також надав опис зовнішності незнайомця і вказав державний номер автомобіля, на якому той поїхав.

"Вже за кілька хвилин вказаний заявником транспортний засіб, на якому пересувалася особа, на яку вказав заявник, був зупинений нарядом патрульної поліції у районі Центрального ринку. На прохання патрульних громадянин вийшов з салону "маршрутки" та продемонстрував вміст своєї сумки, у якій дійсно знаходився предмет, схожий на мінометну міну", – зазначили у ГУНП.

На місце інциденту прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу та слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. Оглянувши предмет, наявний у громадянина, вибухотехніки зробили попередній висновок, що це корпус від мінометної міни 82 мм, у якому відсутні вибухові речовини.

Наразі з чоловіком працюють правоохоронці. Події надається правова кваліфікація.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік переробляв пістолети травматичної дії у вогнепальну зброю, через своїх знайомих шукав покупців і продавав її.