На остановке во Львове внезапно умер мужчина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня во Львове на остановке, на улице Петлюры, 2, было найдено тело уже немолодого мужчины. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.
Пресс-секретарь рассказала, что на теле мужчины нет признаков насильственной смерти. По предварительной информации, мужчина умер от сердечного приступа.
Проводятся следственные действия.
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Напомним, как сообщал УНН, мужчина умер, пытаясь вытащить машину из сугроба в Житомирской области.