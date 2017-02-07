На остановке во Львове внезапно умер мужчина

Пресс-секретарь рассказала, что на теле мужчины нет признаков насильственной смерти. По предварительной информации, мужчина умер от сердечного приступа.

Проводятся следственные действия.

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Напомним, как сообщал УНН, мужчина умер, пытаясь вытащить машину из сугроба в Житомирской области.