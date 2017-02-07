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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На зупинці у Львові раптово помер чоловік

Київ • УНН

 • 9843 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні у Львові на зупинці, що на вулиці Петлюри, 2, було знайдено тіло вже немолодого чоловіка. Про це повідомила УНН речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

На зупинці у Львові раптово помер чоловік

Речниця розповіла, що на тілі чоловіка немає ознак насильницької смерті. За попередньою інформацією, чоловік помер від серцевого нападу.

Проводяться слідчі дії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків помер підліток.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік помер, намагаючись витягнути автівку із замету на Житомирщині.

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