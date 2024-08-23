На Житомирщине полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за неправомерные действия на КПП

Мужчина пожаловался на неправомерные действия полиции во время остановки авто на КПП в Житомирской области. Офис омбудсмена инициировал расследование, которое частично подтвердило нарушения. Полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Ко мне обратился гражданин с заявлением о неправомерных действиях сотрудников полиции во время остановки транспортного средства, которым он управлял, на контрольно-пропускном пункте на Житомирщине. Мужчина сообщил, что к нему применяли физическую силу, угрозы, употребляли нецензурную лексику, повредили его одежду и мобильный телефон - рассказал Лубинец.

По его словам, Офис омбудсмена инициировал перед руководством ГУНП в Житомирской области проведение служебного расследования.

По результатам служебного расследования информация частично подтвердилась. Полицейских, допустивших нарушение служебной дисциплины, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, копию заключения служебного расследования направили в территориальное управление Государственного бюро расследований для установления наличия в действиях полицейских признаков уголовного преступления.

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