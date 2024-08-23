На Житомирщині поліцейських притягнули до дисциплінарної відповідальності через неправомірні дії на КПП
Київ • УНН
Після скарги громадянина на неправомірні дії поліції на КПП в Житомирській області було проведено службове розслідування. За його результатами поліцейських притягнули до дисциплінарної відповідальності.
Чоловік поскаржився на неправомірні дії поліції під час зупинки авто на КПП в Житомирській області. Офіс омбудсмена ініціював розслідування, яке частково підтвердило порушення. Поліцейських притягнули до дисциплінарної відповідальності. Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
До мене звернувся громадянин із заявою про неправомірні дії працівників поліції під час зупинки транспортного засобу, яким він керував, на контрольно-пропускному пункті на Житомирщині. Чоловік повідомив, що до нього застосовували фізичну силу, погрози, вживали нецензурну лексику, пошкодили його одяг та мобільний телефон
За його словами, Офіс омбудсмена ініціював перед керівництвом ГУНП в Житомирській області проведення службового розслідування.
За результатами службового розслідування інформація частково підтвердилася. Поліцейських, які допустили порушення службової дисципліни, притягнули до дисциплінарної відповідальності.
Окрім того, копію висновку службового розслідування направили до територіального управління Державного бюро розслідувань для встановлення наявності у діях поліцейських ознак кримінального правопорушення.
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