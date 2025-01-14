В Житомирской области из-за атаки рф дронами есть повреждения на АЗС, ранен человек

В Житомирской области в результате ночной атаки российских войск дронами есть повреждения на АЗС, один человек получил ранения, сообщил во вторник глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью во время атаки вражеских дронов обломками были повреждены помещения, заправочные колонки и автомобили на одной из АЗС в Житомирском районе. Один человек получил осколочные ранения конечности", - написал Бунечко.

По его словам, пострадавшего доставили в больницу для проведения оперативного вмешательства.

ГУ ГСЧС в Житомирской области показало последствия.

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