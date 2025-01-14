На Житомирщині через атаку рф дронами є пошкодження на АЗС, поранено людину

У Житомирській області внаслідок нічної атаки російських військ дронами є пошкодження на АЗС, одна людина отримала поранення, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.

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"Сьогодні вночі під час атаки ворожих дронів уламками було пошкоджено приміщення, заправні колонки та автомобілі на одній з АЗС у Житомирському районі. Одна людина зазнала осколкових поранень кінцівки", - написав Бунечко.

З його слів, постраждалого доправили до лікарні для проведення оперативного втручання.

ГУ ДСНС у Житомирській області показало наслідки.

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