На Житомирщині через атаку рф дронами є пошкодження на АЗС, поранено людину
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено АЗС у Житомирському районі, включаючи приміщення, колонки та автомобілі. Одна людина отримала осколкові поранення та була госпіталізована.
У Житомирській області внаслідок нічної атаки російських військ дронами є пошкодження на АЗС, одна людина отримала поранення, повідомив у вівторок голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.
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"Сьогодні вночі під час атаки ворожих дронів уламками було пошкоджено приміщення, заправні колонки та автомобілі на одній з АЗС у Житомирському районі. Одна людина зазнала осколкових поранень кінцівки", - написав Бунечко.
З його слів, постраждалого доправили до лікарні для проведення оперативного втручання.
ГУ ДСНС у Житомирській області показало наслідки.
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