В Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В селе Покостовки в Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
"12 апреля вечером в полицию обратилась жительница села Покостовки с сообщением об исчезновении ее внука. Мальчик играл во дворе дома, но в какой-то момент оказался без присмотра взрослых и пропал. Местные жители вместе с полицейскими в течение ночи разыскивали ребенка. Утром 13 апреля тело ребенка нашли в водоеме неподалеку двора, где мальчик играл", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе уголовного производства, начатого по факту безвестного исчезновения, установлено, что в семье жителей села Покостовки воспитывалось трое детей в возрасте 11, 9 и 2,5 года. Семья добропорядочная и не попадала в поле зрения социальных служб или правоохранителей.
В тот день, около 19:00 часов, семья находилась в доме родственницы недалеко от своего места жительства. Дети играли во дворе, а взрослые разговаривали на веранде. По словам мамы мальчика, он остался без присмотра в течение времени не более 5 минут.
Обнаружив его отсутствие, взрослые сразу бросились на поиски, осмотрели близлежащую местность, ближайшие дома, посадку, овраг, поле, но ребенка не нашли. Родные пропавшего обратились за помощью к местной общине и полиции.
"Совместные группы полицейских, жителей села, спасателей и егерей в течение ночи работали в поисках ребенка. Проверяли дома, чердаки, сараи, матрацы, прилегающую территорию в радиусе нескольких километров, но, к сожалению, поиски не принесли желаемого результата", - добавляется в сообщении.
Неподалеку двора, с которого пропал мальчик, расположены два водоема и колодец. Утром 13 апреля спасатели областного управления ГСЧС откачали воду сначала из колодца, а затем из копанки неподалеку от дома. Именно в ней и обнаружили тело ребенка. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах его гибели.
Напомним, в Кировоградской области в пруду утонул ребенок.