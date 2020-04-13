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В Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего ребенка

В Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего ребенка

Киев  •  УНН

 • 16699 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В селе Покостовки в Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

"12 апреля вечером в полицию обратилась жительница села Покостовки с сообщением об исчезновении ее внука. Мальчик играл во дворе дома, но в какой-то момент оказался без присмотра взрослых и пропал. Местные жители вместе с полицейскими в течение ночи разыскивали ребенка. Утром 13 апреля тело ребенка нашли в водоеме неподалеку двора, где мальчик играл", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе уголовного производства, начатого по факту безвестного исчезновения, установлено, что в семье жителей села Покостовки воспитывалось трое детей в возрасте 11, 9 и 2,5 года. Семья добропорядочная и не попадала в поле зрения социальных служб или правоохранителей.

В тот день, около 19:00 часов, семья находилась в доме родственницы недалеко от своего места жительства. Дети играли во дворе, а взрослые разговаривали на веранде. По словам мамы мальчика, он остался без присмотра в течение времени не более 5 минут.

Обнаружив его отсутствие, взрослые сразу бросились на поиски, осмотрели близлежащую местность, ближайшие дома, посадку, овраг, поле, но ребенка не нашли. Родные пропавшего обратились за помощью к местной общине и полиции.

"Совместные группы полицейских, жителей села, спасателей и егерей в течение ночи работали в поисках ребенка. Проверяли дома, чердаки, сараи, матрацы, прилегающую территорию в радиусе нескольких километров, но, к сожалению, поиски не принесли желаемого результата", - добавляется в сообщении.

Неподалеку двора, с которого пропал мальчик, расположены два водоема и колодец. Утром 13 апреля спасатели областного управления ГСЧС откачали воду сначала из колодца, а затем из копанки неподалеку от дома. Именно в ней и обнаружили тело ребенка. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах его гибели.

Напомним, в Кировоградской области в пруду утонул ребенок.

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