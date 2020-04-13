На Житомирщині у водоймі знайшли тіло дворічної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У селі Покостівки на Житомирщині у водоймі знайшли тіло дворічного хлопчика. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.
“12 квітня увечері до поліції звернулась жителька села Покостівки із повідомленням про зникнення її онука. Хлопчик грався у дворі будинку, але в якийсь момент опинився без нагляду дорослих і зник. Місцеві мешканці разом з поліцейськими упродовж ночі розшукували малого. Уранці 13 квітня тіло дитини знайшли у водоймі неподалік двору, де хлопчик грався”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході кримінального провадження, розпочатого за фактом безвісного зникнення, встановлено, що у родині жителів села Покостівки виховувалось троє дітей, віком 11, 9 та 2,5 років. Сім’я добропорядна та не потрапляла у поле зору соціальних служб чи правоохоронців.
Того дня, близько 19:00 години, родина перебувала у будинку родички неподалік від свого місця проживання. Діти гралися на дворі, а дорослі розмовляли у веранді. За словами мами хлопчика, він залишився без нагляду упродовж часу не більше 5 хвилин.
Виявивши його відсутність, дорослі відразу кинулись на пошуки, оглянули довколишню місцевість, найближчі будинки, посадку, яр, поле, але дитину не знайшли. Рідні зниклого звернулись за допомогою до місцевої громади та поліції.
“Спільні групи поліцейських, мешканців села, рятувальників та єгерів упродовж ночі працювали у пошуках дитини. Перевіряли хати-пустки, горища, сараї, сінники, прилеглу територію у радіусі кількох кілометрів, але, на жаль, пошуки не принесли бажаного результату”, — додається у повідомленні.
Неподалік подвір’я, з якого зник хлопчик, розташовані дві водойми та криниця. Уранці 13 квітня рятувальники обласного управління ДСНС відкачали воду спочатку з криниці, а потім ближчої до обійстя копанки. Саме у ній і виявили тіло дитини. Нині призначено судово-медичну експертизу щодо причин його загибелі.
Нагадаємо, на Кіровоградщині у ставку потонула дитина.