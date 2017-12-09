В Житомирской области в ДТП погибли два человека
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области, передает УНН.
Авария произошла сегодня утром на территории Бердичевского района, вблизи с. Любомировка. Лобовое столкновение произошло между автомобилями “Renault Logan” и “Toyota Corolla”.
“От удара двое пассажиров и водитель „Renault“ оказались зажаты конструкциями. С помощью бензореза и шанцевого инструмента специалисты Службы спасения деблокировали сначала водителя, а потом двух пассажиров. Выяснилось, что пассажиры, к сожалению, погибли на месте происшествия. Кроме того, в транспортном средстве „Toyota“ находилось три человека. До прибытия бойцов ГСЧС двум пассажирам, которые получили незначительные травмы, помогли выбраться из машины очевидцы происшествия. А водителю, к сожалению, зажало нижние конечности конструкциями автомобиля”, — сообщают в ГСЧС.
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Водителя “Toyota” спасатели деблокировали и передали медикам. Пострадавших госпитализировали в Бердичевскую центральную районную больницу с травмави различных степеней тяжести.
Напомним, 6 декабря автомобиль с иностранцами попал в ДТП в Житомирской области, погибли два человека.