На Житомирщині у ДТП загинуло двоє людей
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Двоє людей загинуло та четверо постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині. Про це повідомили у прес-службі ДСНС області, передає УНН.
Аварія сталась сьогодні вранці на території Бердичівського району, поблизу с. Любомирівка. Лобове зіткнення сталось між автівками “Renault Logan” та “Toyota Corolla”.
“Від удару двоє пасажирів та водій „Renault“ опинилися затиснутими конструкціями. За допомогою бензоріза та шанцевого інструменту фахівці Служби порятунку деблокували спочатку водія, а вже потім двох пасажирів. З’ясувалось, що пасажири, нажаль, загинули на місці події. Крім того, в транспортному засобі „Toyota“ перебувало троє людей. До прибуття бійців ДСНС двом пасажирам, які отримали незначні травми, допомогли вибратися з автівки очевидці події. А водію, нажаль, затиснуло нижні кінцівки конструкціями автівки”, — повідомляють у ДСНС.
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Водія “Toyota” рятувальники деблокували та передали медикам. Потерпілих госпіталізували до Бердичівської центральної районної лікарні з травмави різного ступеню важкості.
Нагадаємо, 6 грудня автомобіль з іноземцями потрапив у ДТП на Житомирщині, загинуло двоє людей.