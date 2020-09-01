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В Житомирской области будут судить полицейского за вымогательство 10 тыс. грн взятки

Киев • УНН

 • 12224 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении временно исполняющего обязанности заместителя начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области и адвоката, подозреваемых в подстрекательстве к даче взятки судье за освобождение от административной ответственности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Житомирской области будут судить полицейского за вымогательство 10 тыс. грн взятки

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении временно исполняющего обязанности заместителя начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области и адвоката", - говорится в сообщении.

Как сообщается, следствием установлено, что чиновник полиции по предварительному сговору с адвокатом требовали у гражданина неправомерную выгоду в сумме 10 000 грн. Указанные денежные средства они обещали предоставить судье одного из районных судов Житомирской области для решения вопроса о непривлечении гражданского лица к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, правоохранитель и адвокат не собирались передавать полученную неправомерную выгоду, а полученные средства планировали распределить между собой.

Напомним, правоохранители разоблачили на взятке за непривлечение водителей к ответственности исполняющего обязанности заместителя начальника районного отделения ГУ Нацполиции Житомирской и его сообщника - адвоката.

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