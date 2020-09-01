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На Житомирщині судитимуть поліцейського за вимагання 10 тис. грн хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника одного з відділень поліції Головного управління Нацполіції в Житомирській області та адвоката, яких підозрюють у підбурювання до надання хабаря судді за звільнення від адміністративної відповідальності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

На Житомирщині судитимуть поліцейського за вимагання 10 тис. грн хабара

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно тимчасово виконуючого обов’язки заступника начальника одного з відділень поліції Головного управління Нацполіції в Житомирській області та адвоката", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, слідством встановлено, що посадовець поліції за попередньою змовою із адвокатом вимагали у громадянина неправомірну вигоду у сумі 10 000 грн. Вказані грошові кошти вони обіцяли надати судді одного з районних судів Житомирської області для вирішення питання щодо непритягнення цивільної особи до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. У свою чергу, правоохоронець та адвокат не мали наміру передавати одержану неправомірну вигоду, а отримані кошти планували розподілити між собою.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на хабарі за непритягнення водіїв до відповідальності виконуючого обов’язки заступника начальника районного відділення ГУ Нацполіції Житомирщини та його спільника - адвоката.

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