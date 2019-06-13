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В Житомирской области следователь требовал взятку за возврат изъятого авто

Киев • УНН

 • 11461 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Житомирской области следователь полиции погорел на взятке. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Житомирской области следователь требовал взятку за возврат изъятого авто

Следователь полиции требовал и получил 500 долларов взятки за содействие в возвращении гражданину автомобиля, который был изъят в рамках расследования уголовного производства, которое касалось замены номеров на узлах авто.

Следователя задержали. Расследование по ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжается.

Как сообщал УНН, в Житомире задержали полицейского, который требовал взятку за закрытие дела

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