На Житомирщині слідчий вимагав хабар за повернення вилученого авто
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Житомирській області слідчий поліції погорів на хабарі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Слідчий поліції вимагав та отримав 500 доларів хабара за сприяння у поверненні громадянинові автомобіля, який було вилучено у рамках розслідування кримінального провадження, яке стосувалося заміни номерів на вузлах авто.
Слідчого затримано. Розслідування за ст.368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) триває.
Як повідомляв УНН, у Житомирі затримали поліцейського, який вимагав хабар за закриття справи